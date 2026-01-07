الأوقاف: مراكز تلاوة القرآن وتعليم أحكامها بالمساجد لتعزيز الوعي

عقدت وزارة الأوقاف فعاليات مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة بالمساجد، في إطار جهودها المتواصلة لنشر علوم القرآن الكريم، وتعليم التلاوة والقراءات بالسند المتصل إلى النبي ﷺ؛ بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والقرآني.

وتهدف مراكز التلاوة إلى تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم أحكام التلاوة والقراءات في إطار علمي منضبط، وتُعقد تحت إشراف كبار القراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون، وبمشاركة أساتذة الجامعات المتخصصين، وفق جدول زمني مُعدّ سلفًا، بمعدل يومين أسبوعيًّا، ولمدة لا تقل عن ساعة في كل لقاء، بما يحقق الأهداف العلمية والتربوية المنشودة.