 الأوقاف: مراكز تلاوة القرآن وتعليم أحكامها بالمساجد لتعزيز الوعي - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 10:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

الأوقاف: مراكز تلاوة القرآن وتعليم أحكامها بالمساجد لتعزيز الوعي

فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 9:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 9:56 م

عقدت وزارة الأوقاف فعاليات مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة بالمساجد، في إطار جهودها المتواصلة لنشر علوم القرآن الكريم، وتعليم التلاوة والقراءات بالسند المتصل إلى النبي ﷺ؛ بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والقرآني.

وتهدف مراكز التلاوة إلى تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم أحكام التلاوة والقراءات في إطار علمي منضبط، وتُعقد تحت إشراف كبار القراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون، وبمشاركة أساتذة الجامعات المتخصصين، وفق جدول زمني مُعدّ سلفًا، بمعدل يومين أسبوعيًّا، ولمدة لا تقل عن ساعة في كل لقاء، بما يحقق الأهداف العلمية والتربوية المنشودة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك