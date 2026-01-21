سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مارسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ويتقابل الفريقان في ملعب فيلودروم معقل الفريق الفرنسي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من البطولة.

ويشهد التشكيل عودة النجم المصري محمد صلاح، الذي أنهى مؤخرا مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.

وفيما يلي التشكيل:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجل فان دايك – كيركيز – فريمبونج

خط الوسط: فيرتز – سوبوسلاي – ماكاليستر

خط الهجوم: إيكيتيكي – محمد صلاح – ألكسندر إيزاك

وعلى مقاعد البدلاء كل من:- مامارداشفيلي – وودمان – إيندو – كييزا – جونز – جاكبو – روبرتسون – نيوني – نجوموها.