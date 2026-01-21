الاتحاد الأوروبي: اقتحام وهدم مقار الأونروا في بالقدس هجوم خطير وانتهاك إسرائيلي

قال الاتحاد الأوروبي، إن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في شرقي القدس، وتنفيذ أعمال هدم، يُعد هجومًا خطيرًا على الوكالة الأممية وانتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأضاف الاتحاد، في بيان، يوم الأربعاء، أنه لا يزال داعماً قوياً للأمم المتحدة، التي تعد الأونروا جزءاً منها، وهو ملتزم التزاماً كاملاً بنظام متعدد الأطراف، قائم على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، بحسب وكالة صفا.

وتابع أن "وكالات الأمم المتحدة تتولى تنفيذ هذه المبادئ، وتضطلع بدور محوري في صون الأمن العالمي وحماية حقوق الإنسان الأساسية وإعمالها".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه بمواصلة دعمه السياسي والمالي لوكالة الأونروا، التي تعد جهة مهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.