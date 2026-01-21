228 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم دعما لاحتياجات قطاع غزة

غادرت من معبر رفح البري 228 شاحنة مساعدات إغاثية إلى معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، ضمن جهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافاً متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وضمت الشاحنات 58 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة (UN)، و76 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و49 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و13 شاحنة من دولة قطر، و22 شاحنة من دولة الإمارات، و6 شاحنات غاز، و4 شاحنات سولار.

كما أفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغ 23.527 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 365 ألف طن تقريباً، لافتًا إلى إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 817 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 245 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنًا من الغاز، و60.345 طن سولار، و1.266 طن بنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.