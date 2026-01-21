عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وقال ترامب خلال اللقاء، إن سد النهضة الإثيوبي تم تمويله من الولايات المتحدة، مؤكدا أن المشروع يمنع وصول المياه.

وأضاف ترامب أنه أراد الحديث عن مشروع السد منذ فترة طويلة، وكان من الممكن إبرام اتفاق في فترة ولايته الرئاسية الأولى، مشددا على أن قضية السد في غاية الخطورة.

ولفت إلى أنه سيعمل على تحقيق إنجاز في هذه القضية، مؤكدا أنه لم يكن سعيدًا بشأن بناء هذا السد الذي يحجب المياه.

ونوه بأن القيادة المصرية كانت جيدة في هذا الملف، معبرًا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق، واصفًا الرئيس السيسي بأنه قائد عظيم.



