 الأهلي يعلن عن ضم أوتاكا صفقته الأولى في 2026 - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 6:15 م القاهرة
الأهلي يعلن عن ضم أوتاكا صفقته الأولى في 2026

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 5:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 5:48 م

 أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن صفقته الأولى في العام الجديد 2026 خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى التعاقد مع مروان عثمان "أوتاكا" مهاجم سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مضيفا أن النادي بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بضم اللاعب.

‏وشارك مروان عثمان فى تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وانضم مروان عثمان لصفوف الأهلي في صفقة شملت أيضا إعارة الثنائي محمد عبد الله وعمر كمال عبد الواحد إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.


