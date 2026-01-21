الأهلي يعلن عن ضم أوتاكا صفقته الأولى في 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن صفقته الأولى في العام الجديد 2026 خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى التعاقد مع مروان عثمان "أوتاكا" مهاجم سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مضيفا أن النادي بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بضم اللاعب.

‏وشارك مروان عثمان فى تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وانضم مروان عثمان لصفوف الأهلي في صفقة شملت أيضا إعارة الثنائي محمد عبد الله وعمر كمال عبد الواحد إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.