وزير الاستثمار يلتقي مسئولي شركة سان جوبان في قمة دافوس لتعزيز الاستثمارات في مصر

- تعزيز الاستثمارات المستدامة لمواد البناء محور اجتماع سان جوبان

في إطار مشاركته في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، التقي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسئولي شركة سان جوبان العالمية، لبحث فرص تعزيز الاستثمارات القائمة للشركة في السوق المصري، واستعراض خططها التوسعية في مجالات مواد البناء والحلول المستدامة، بما يدعم توجهات الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تم خلال اللقاء إلقاء الضوء على تواجد الشركة في السوق المصري حيث تعد شركة سان جوبان أحد الشركاء الصناعيين الرئيسيين لمصر، حيث بدأت تواجدها في السوق المصري منذ عام 2008، ونجحت خلال تلك الفترة في التوسع التدريجي وتعميق أنشطتها الصناعية، بما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري واستقرار مناخ الاستثمار.

وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء عن تقدير الدولة لحجم الاستثمارات التي ضختها الشركة، لافتًا إلى ترحيب الحكومة بخطط التوسع الجديدة، خاصة إنشاء خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح.

وأكد الوزير، أهمية تعزيز الصادرات الصناعية، موضحًا أن استخدام مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الاستثمارية.

ومن جهتهم، أعرب مسئولو شركة سان جوبان عن التزام الشركة بتعزيز ممارسات الاستدامة في السوق المصري، موضحين أنها استثمرت في مشروعات للطاقة الشمسية بهدف الاعتماد على كهرباء مستدامة بنسبة 100% في بعض عملياتها الصناعية، إلى جانب تقديم حلول بناء متطورة، من بينها زجاج التحكم الشمسي الذي يسهم في خفض الحرارة بنسبة تتراوح بين 60% و70%، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة في المباني ويدعم توجهات البناء المستدام.

وفي ختام اللقاء، أكد مسئولو شركة سان جوبان ثقتهم في السوق المصري، مشيدين بجهود تحسين مناخ الاستثمار، ومعربين عن تطلعهم لمواصلة التوسع وضخ استثمارات جديدة، مع توجيه الدعوة للوزير لحضور افتتاح خط إنتاج الزجاج الثاني المقرر خلال شهر نوفمبر المقبل.