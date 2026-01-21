ترامب يضع مهلة أمام حماس: إما أن تتخلى عن سلاحها أو تُدمر

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، اليوم الأربعاء، مهلة نهائية واضحة لحركة حماس الفلسطينية.

وقال ترامب: "إما أن تتخلى عن سلاحها أو ستُدمر بسرعة كبيرة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "السلام" يسود الشرق الأوسط رغم استمرار الهجمات في قطاع غزة وجنوب لبنان والتوتر مع إيران، بحسب ما نقلت وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف ترامب: هناك بعض الحالات الصغيرة مثل حماس، التي وافقت على التخلي عن سلاحها. لكنهم ولدوا وبنادق في أيديهم، لذا الأمر ليس سهلاً عليهم. لكنهم وافقوا، ويجب عليهم فعله.

وتابع الرئيس الأمريكي: سنعرف خلال الأيام أو الثلاثة أسابيع القادمة إن كانوا سيفعلون ذلك أم لا. إن لم يفعلوا، سيتم تدميرهم بسرعة كبيرة. ببساطة سيتم تدميرهم.

وأشار ترامب إلى أن "59 دولة" تشارك في "اتفاق السلام" الذي يشمل نزع سلاح حماس، مضيفاً أن بعض الدول، حتى غير الشرق أوسطية تقليدياً، تريد "القضاء على حماس" وتقديم كل ما تستطيع لذلك، في إشارة إلى محاولات تشكيل تحالف دولي لدعم مجلس السلام المقترح لغزة.