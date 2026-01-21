يشارك الفيلم المصري الفلسطيني «ضايل عنا عرض» ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان ريل فلسطين، التي تُقام في الفترة من 23 يناير وحتى الأول من فبراير بسينما عقيل في دبي، إذ يشهد الفيلم عرضه الأول في الإمارات، وذلك بعد مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان روما للأفلام الوثائقية، ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.

ويمثل فيلم «ضايل عِنا عرض» التجربة الإخراجية الوثائقية الطويلة الأولى لكل من مي سعد وأحمد الدنف، إذ إن مي سعد صانعة أفلام مصرية بدأت مسيرتها كمساعدة مخرج في عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتعمل حاليًا على إنتاج فيلم وثائقي جديد، وتشغل منصب المنتج الإبداعي في فيلم روائي طويل، ويُعد هذا الفيلم أولى تجاربها في الإخراج الوثائقي.

لكن أحمد الدنف، فهو مصور سينمائي وصانع أفلام من غزة، نال فيلمه القصير «يوم دراسي» جائزة يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وشارك في عدة مهرجانات دولية.

وتدور أحداث الفيلم وسط الدمار الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة، إذ ترفض مجموعة من فناني السيرك الاستسلام لليأس.

ويتتبع فيلم «ضايل عنا عرض» فرقة «سيرك غزة الحر» المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد، وجاست، الذين بعد نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها، يحوّلون فنهم إلى فعل من أفعال المقاومة والصمود والأمل.

وبينما يخيّم الموت في الخلفية، تقدم الفرقة عروضها للأطفال في الملاجئ وفي الشوارع؛ لتمنحهم لحظات من الفرح وسط أحلك الأوقات.