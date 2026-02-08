تستضيف الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الدورة 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية 22 للمكتب التنفيذي.

وسيشارك وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الاجتماعات برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بحضور وزراء الإعلام أعضاء المكتب التنفيذي أو من يقوم مقامهم كما سيشارك في الحفل الختامي للكويت "عاصمة الإعلام العربي" 2025.

وصرح السفير خطابي بأن أعمال هذه الاجتماعات ستتمحور حول مواصلة تقديم الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية في ضوء التطورات الراهنة، ومجموعة من المشاريع الهادفة لتطوير الإعلام العربي المشترك بما فيها تفعيل آليات خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، وإحكام الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وتوصيات فريق الخبراء المعني بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، والخطة الإعلامية للتعاطي مع قضايا البيئة والتقلبات المناخية المتطرفة بالعالم العربي الذي يعد من أكثر المناطق تأثرا بمخاطرها.

كما أعلن السفير خطابي أن الدورة ستبحث تحديث البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وتوصيات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وإعداد قانون استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي، والخطة العملية للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، فضلا عن توصيات منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي، واعتماد مجال جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها العاشرة حول الإعلام والذكاء الاصطناعي.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال ثقته بأن دولة الكويت التي انتخبت بالاجماع خلال الدورة الوزارية المذكورة لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام ستكرس خلال هذه الولاية دورها المعهود والداعم لمنظومة العمل الإعلامي العربي المشترك.