اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنّ المخاوف من وصول أسعار الدواجن إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان، مبالغ فيها إلى حد ما.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الإنتاج هذا العام يشهد زيادة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بنفس الفترة من يناير 2025، بما في ذلك زيادة في إنتاج الكتكوت تصل إلى 30-35%.

وأشار إلى أن انتظام النقد الأجنبي والأسعار المستقرة للأعلاف والمخزون الاستراتيجي ودورات الإنتاج المستمرة خلال العام كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الإنتاج.

وأكد أن العرض والطلب هما المحددان الرئيسيان لأسعار الدواجن والبيض الطازج، باعتبارهما سلعًا حية لا تقبل التخزين.

وتناول الزيني أسعار الدواجن والبيض على مدار الأشهر الماضية، موضحًا أن الأسعار الحالية أقل من أسعار نفس الفترة في العام الماضي. حيث بلغ سعر كرتونة البيض هذا العام 118-119 جنيهًا مقارنة بـ160 جنيهًا العام الماضي، وسعر الدواجن وصل إلى 74-75 جنيهًا مقابل 97-98 جنيهًا.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار الأخير مرتبط بالطلب الموسمي في الأعياد وفطار الأخوة الأقباط، وأن الأسعار عادة ما تتراجع بعد انتهاء هذه المناسبات لتعود للاتزان مع حجم الإنتاج الكبير المتاح.