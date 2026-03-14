مجلس الأمن يصوت بعد غد الاثنين على قرار تمديد تفويض بعثة يوناما في أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين المقبل على قرار يتعلق بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان "يوناما".

وذكرت تقارير أنه على الرغم من أن الصين طلبت تمديد بعثة يوناما لعام واحد، رفضت الولايات المتحدة الاقتراح وأصرت على تمديد البعثة لمدة 3 أشهر فقط في الوقت الحالي، مما يسمح للدول الأعضاء بمراجعة فعالية عمل يوناما، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقالت الأمم المتحدة إنه بالمقارنة ببعثات الأمم المتحدة الأخرى، فإن بعثة يوناما مكلفة نسبيا وأن فعاليتها تحتاج إلى تقييم.

ومع ذلك تشير تقارير إلى أن معظم أعضاء مجلس الأمن، بالإضافة إلى القائمة بأعمال رئيسة بعثة يوناما، جورجيت جانيون، يدعمون تمديد البعثة لمدة عام واحد.

وأعربت تلك الدول عن قلقها من أن تمديد تفويض البعثة لمدة 3 أشهر يمكن أن يقلص التعاون بين موظفي يوناما.

وذكرت تلك الدول أيضا أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تضعف التعاون من جانب الإمارة الإسلامية.