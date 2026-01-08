اختبارات في المتناول لبرشلونة وريال مدريد في قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ16 التي أقيمت مساء الأربعاء عن اختبارات في المتناول لفريقي برشلونة حامل اللقب، ووصيفه ريال مدريد.
سيلتقي برشلونة ضد راسينج سانتاندير، بينما سيحل ريال مدريد ضيفا على ألباسيتي، بينما يلتقي أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو لاكورونيا في مواجهة كلاسيكية.
وسيلعب أتلتيك بلباو ضد مضيفه كولتورال ليونيسا، ويحل بلنسية ضيفا على بورجوس، وريال بيتيس على إلتشي، وديبورتيفو آلافيس على رايو فاييكانو.
في المقابل، ستكون مواجهة ريال سوسيداد ضد أوساساونا أقوى مواجهات هذه المرحلة.
وستقام منافسات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا من مباراة واحدة أيام 13 و14 و15 يناير الجاري.