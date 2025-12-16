محافظة القدس: إسرائيل تستغل تقاعس المجتمع الدولي لفرض أمر واقع يقوّض حل الدولتين

قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن إسرائيل تستغل التقاعس الدولي تجاه جرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، معتبرًا أنها تعيش ما يشبه "عصرًا ذهبيًا" في ظل غياب المتابعة والمحاسبة الدولية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لفرض أمر واقع جديد، سواء في القدس أو الضفة الغربية، عبر تسريع وتيرة الاستيطان.

وأشار إلى أن الاحتلال يتوسع في قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإنشاء بؤر ومشاريع استيطانية، لا سيما في مدينة القدس، بهدف تقويض أي إمكانية مستقبلية لتطبيق حل الدولتين.

ولفت إلى أن الاحتلال أعاد فرض سيطرته على قطاع غزة، ويواصل محاولاته لفرض واقع جديد في القدس، بما يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حتى في حال توصل المجتمع الدولي إلى توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أن القيادة السياسية الإسرائيلية تدرك أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مواتية لتمرير مخططاتها، مستفيدة من غياب الردع الدولي، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل القضية الفلسطينية ولأي حل سياسي عادل.

