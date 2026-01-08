يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي محادثاته مع ليفربول لعودة الجناح الإيطالي فيديريكو كيزا، حسبما أفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، إلا أن مستقبل اللاعب مرتبط أيضًا بمستقبل محمد صلاح مع الفريق الإنجليزي.

ويعتبر يوفنتوس كيزا تعزيزًا مثاليًا للهجوم بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، خاصة وأن اللاعب يعرف النادي والدوري الإيطالي مسبقًا، ما يعني أنه لن يحتاج لفترة تأقلم طويلة.

وغادر كيزا يوفنتوس نحو ليفربول قبل 18 شهرًا فقط، ولم يصبح لاعبًا أساسيًا بشكل منتظم في أنفيلد حتى الآن. وأكدت الصحيفة أن ليفربول لا يفكر في إعارته، ويرغب في بيعه بشكل دائم، بينما يسعى يوفنتوس للحصول على صفقة إعارة مع خيار الشراء.

كما يرتبط مستقبل كيزا ببقاء محمد صلاح مع ليفربول حتى نهاية الموسم، رغم الخلافات الأخيرة بين النجم المصري والمدرب أرني سلوت.

ويعتبر كيزا العودة إلى يوفنتوس فرصة له، خاصة بعد التغييرات الأخيرة في النادي، إذ غادر كريستيانو جيونتولي وتياجو موتا اللذان دفعا لرحيله في 2024، بينما يُقدر المدير جورجيو كيلليني والمدرب سباليتي قدراته، ما يجعله محل ترحيب في الفريق الإيطالي.