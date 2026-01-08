صحة غزة: مستشفيات القطاع تستقبل 4 شهداء و7 إصابات خلال آخر 48 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 4 شهداء و7 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 425 شهيدًا، و1206 إصابات، و688 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و395 شهيدًا، و171 ألفًا و287 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.