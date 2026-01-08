الاحتلال يغلق مداخل قرى وبلدات شمال وغرب رام الله ويشدد إجراءاته العسكرية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، مداخل قرى وبلدات شمال وغرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين، خاصة القادمين والمغادرين من قرى وبلدات شمال غرب وغرب رام الله، ومن المحافظات الشمالية.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال أغلق أيضا مدخلي قريتي النبي صالح، وعابود، كما أغلق طريق المهلل في بلدة نعلين وعين أيوب غرب رام الله.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر أكتوبر الماضي، فإن العدد الإجمالي للحواجز الدائمة والمؤقتة التي تقسم الأراضي الفلسطينية بلغت ما مجموعه 916 ما بين حاجزاً عسكرياً وبوابة، منها 243 بوابة حديدية نصبت بعد السابع من أكتوبر 2023.