العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفياً مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية، جرى خلال الاتصال تبادلُ الآراء بشأن أوضاع المنطقة، ولا سيّما التطورات الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وبخاصة الأحداث الجارية في مدينة حلب.

وشهد الاتصال التأكيد على ضرورة وقف الصراعات، والاستمرار في المسارات التفاوضية، ولاسيما بين الحكومة الانتقالية وقيادات قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وأعرب الوزير العراقي عن قلقه إزاء ما يجري في حلب من هجمات تستهدف مناطق مدنية وسكنية، وما نتج عنها من نزوح آلاف المواطنين الكرد خارج مناطقهم.

وأكد أهمية العمل المشترك من أجل إيقاف هذه الهجمات ودعم الأمن والاستقرار في سوريا. كما شدد على أن استمرار هذه الأحداث ستكون له انعكاسات مباشرة على الوضع في العراق.

وأكد الجانبان ضرورة التواصل مع الإخوة في حكومة الإدارة الانتقالية في دمشق، ومناقشة خطورة هذه التطورات والعمل على معالجتها.

وفي سياق آخر، جرى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في اليمن، حيث أكد الوزير فؤاد حسين، أهمية تهدئة الأوضاع بما يخدم مصلحة الشعب اليمني الشقيق.

كما تطرق الاتصال إلى التوترات والتهديدات العامة في المنطقة، والأوضاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتقييم المشهد الإقليمي، وانعكاسات التوترات الإقليمية على كلٍّ من العراق والمملكة العربية السعودية.

وفي ختام الاتصال، تم بحث التطورات في فنزويلا، ولا سيّما تأثيراتها المحتملة على أسعار النفط في الأسواق العالمية.