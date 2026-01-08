الصحة تحدد التطعيمات الأساسية للحجاج 1447هـ: الالتهاب السحائي والإنفلونزا ضرورة قبل السفر

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن الضوابط والإجراءات الصحية الواجب الالتزام بها من قبل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم عام 1447هـ / 2026م، مؤكدًا أهمية تلقي التطعيمات المقررة لضمان سلامة الحجاج قبل السفر.

وأوضح عبدالغفار أن التطعيم ضد ميكروب الالتهاب السحائي يُعد إلزاميًا، حيث يجب تقديم شهادة سارية تثبت تلقي الحاج جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، على أن يتم التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الشهادة متاحة من كافة مكاتب تطعيم الحج والعمرة الـ186 المنتشرة في المحافظات.

كما أوصى عبدالغفار بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، خصوصًا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتعزيز مناعتهم أثناء أداء المناسك.

وأضاف أن الكشف الطبي الخاص بالحجاج لهذا الموسم بدأ في 179 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية، وتتم مواعيد الكشف خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.