حماس: ننتظر تشكيل لجنة إدارة غزة وسنعمل على تسهيل عملية التسليم

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» حازم قاسم، إن «حماس تنتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة قطاع غزة، بما يشمل جميع المجالات، والتي وافقت حماس والفصائل على تشكيلها».

وأكد في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، أن «حماس ستعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة»، موضحًا أن «الحركة قررت مسبقا أنها لن تكون جزءا من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة».

وأفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب، قد يعلن الأسبوع المقبل، عن إنشاء «مجلس السلام» الذي سيتولى إدارة قطاع غزة.

ووفقا لمصادر مسئولين أمريكيين تحدثوا للموقع، من المتوقع أن يعلن ترامب عن هذه الخطوة كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التسوية في غزة. ونقل الموقع أن المجلس سيتألف من «حوالي 15 من قادة العالم»، وسيرأسه ترامب شخصيا.

وسيعمل تحت إشراف هذا المجلس ما وصفته المصادر بـ«حكومة فلسطينية تكنوقراطية لم يتم تشكيلها بعد»، بالإضافة إلى البدء بـ«عملية إعادة إعمار» القطاع.

وأشار مصدر لـ«أكسيوس» إلى أنه «يتم إرسال دعوات للمشاركة في المجلس إلى الدول الرئيسية»، ومن المتوقع أن يشمل المجلس ممثلين عن بريطانيا وألمانيا ومصر وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا وفرنسا.

كما أفاد الموقع بأن المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، سيكون ممثل «مجلس السلام» في قطاع غزة، وهو يزور إسرائيل حاليا للقاء قيادتها، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.