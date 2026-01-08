ضبط 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في السيدة زينب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 8 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بنطاق محافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بمنطقة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليه، حيث أمكن ضبط المتهمين، وعددهم ثمانية أشخاص، من بينهم مالك العقار محل الواقعة، أثناء قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل ذات العقار.

وعُثر داخل العقار على حفرة بالطابق الأرضي بمساحة تُقدَّر بنحو مترين، وبعمق يقارب 15 مترًا، كما تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.