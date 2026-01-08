بدأ الفنان الأمريكي ميل جيبسون، العمل رسميًا على تطوير سيناريو الجزء الخامس من الفيلم البوليسي الشهير "Lethal Weapon – سلاح قاتل"، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه وأداء دور البطولة إلى جانب داني جلوفر، وذلك بعد مرور خمس سنوات كاملة تعرض فيها المشروع للتجميد، خصوصًا بعد وفاة مخرج السلسلة الأصلية ريتشارد دونر.

وكان ريتشارد دونر، قد بدأ تطوير سيناريو الجزء الخامس عام 2021، لكنه لم يكمله بسبب وفاته عن عمر 91 عامًا، قبل ذلك، أوكل مهمة تطوير السيناريو وإخراج الجزء الخامس إلى ميل جيبسون للحفاظ على روح السلسلة الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة خلال أواخر الثمانينيات والتسعينيات.

وتعرض المشروع، للتأجيل لمدة خمس سنوات لأسباب متعددة، أبرزها تغيرات هيكلية داخل شركة وارنر برازرز المنتجة، واندماجها مع شركة Discovery؛ مما أدى إلى إعادة ترتيب أولويات الإنتاج وتأخير بدء التصوير وتحديد موعد الإطلاق الرسمي، وفق تصريحات ميل جيبسون نفسه.

ويعمل جيبسون، حاليًا على كتابة السيناريو، خاصة مع انتظار عرض فيلمه الجديد "Resurrection of the Christ – قيامة المسيح"، المقرر في دور السينما خلال مارس المقبل.

يذكر أن سلسلة "Lethal Weapon – سلاح قاتل" حققت نجاحات كبيرة:

الجزء الأول (1987): 120 مليون دولار إيرادات عالمية

الجزء الثاني (1989): 227 مليون دولار

الجزء الثالث (1992): 321 مليون دولار

الجزء الرابع (1998): 285 مليون دولار