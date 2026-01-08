شُعبة المستلزمات الطبية: هيئة الشراء الموحد صرفت جزء من مستحقات الموردين

أشاد محمد إسماعيل عبده، رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بزيادة التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد برئاسة الدكتور هشام المتولي ستيت، في ظل استجابتها لمطالب الشعبة فيما يتعلق بمستحقات موردي المستلزمات الطبية لدى الهيئة، وفق بيان اليوم من الشعبة.

وقال عبده إن هناك تعاونًا كبيرًا بين الشعبة والهيئة لتذليل العقبات وتوفير السيولة المالية، وتم صرف جزء من مستحقات الموردين لدى الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي، مما كان له الأثر الأكبر في استمرارية الشركات العاملة في هذا القطاع، وتنفيذ التوريدات المطلوبة، وتوفير الخامات لعمليات التصنيع.

ووجّه رئيس شُعبة المستلزمات الطبية التهنئة لرئيس ومسؤولي الهيئة المصرية للشراء الموحد بمناسبة العام الجديد 2026، قائلًا: «نتمنى أن يكون عام خير ورخاء عليكم وعلى مصرنا الحبيبة».

واختم عبده تصريحاته: نتوقع مزيدًا من الاستقرار لهذا القطاع، خاصة مع التعاون المثمر مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة.

وكان رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، قد أعلن في أغسطس الماضي، إن مديونيات هيئة الشراء الموحد لمورديها من شركات المستلزمات الطبية بلغت 43 مليار جنيه، وهو ما يهدد بعدم قدرة الشركات على مواصلة أعمالها.