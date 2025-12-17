واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

أعلنت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جينيفر لوسيتا أن الولايات المتحدة تتوقع وقف العنف في الضفة الغربية ولن تسمح بضمها لإسرائيل.



وقالت الدبلوماسية الأمريكية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مكرسة للوضع في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، إن "الرئيس ترامب أكد بوضوح أن الولايات المتحدة تتوقع وقف العنف في الضفة الغربية وأنها لن تسمح بضم الضفة الغربية لإسرائيل".



يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد أعلنت مرارا أنها لن تسمح بضم إسرائيل للضفة الغربية، حيث هدد ترامب إسرائيل بحرمانها من كامل الدعم الأمريكي في حال قيامها بهذه الخطوة.

وفي أكتوبر الماضي صوت الكنيست الإسرائيلي إلى جانب التمرير الأولي لقرار حول ضم الضفة الغربية، انتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونأى بنفسه عن القرار علنا.

ولا يزال مصير القرار مجهولا إذ ينبغي أن يمر ما لا يقل عن 3 قراءات أخرى ليصبح قانونا.