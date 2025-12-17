الادعاء الأمريكي يوجه تهمتي قتل لنجل روب راينر لقتله والديه

يواجه نيك راينر، ابن روب راينر، تهمتي قتل من الدرجة الأولى لقتل والديه، حسبما قال الإدعاء في مقاطعة لوس أنجليس الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأعلن المدعي العام ناثان هوشمان في مؤتمر صحفي مع قائد شرطة لوس أنجليس جيم ماكدونيل أن نيك راينر، البالغ من العمر 32 عاما، سيُواجه اتهام في وفاة الممثل والمخرج روب راينر (78 عاما) وزوجته ميشيل سينجر راينر.

ويعتزم المدعون تقديم التهم، وهما تهمتان بالقتل من الدرجة الأولى مع ظروف خاصة بالقتل المتعدد، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وستشمل التهم أيضا اتهاما خاصا بأنه استخدم سلاحا خطيرا، وهو سكين.

وجاء الإعلان عن التهم بعد يومين من العثور على الزوجين قتيلين جراء تعرضهما لطعنات واضحة في منزلهما في حي برينتوود الراقي في لوس أنجليس. وتم القبض على نيك راينر للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل واحتجازه بعد ساعات.

وكان من المتوقع أن يمثل نيك راينر أمام المحكمة لأول مرة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لكن محاميه آلان جاكسون قال إنه لم ينقل من السجن إلى المحكمة لأسباب طبية، ولن يمثل أمام المحكمة قبل يوم الأربعاء.

ولم يعلق جاكسون أكثر على القضية، ولم يدفع نيك راينر ببراءته بعد.