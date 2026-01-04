أمريكا تعيد فتح المجال الجوي فوق منطقة البحر الكاريبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير النقل الأمريكي شون دوفي أن إدارة الطيران الفيدرالية رفعت القيود المفروضة على المجال الجوي فوق منطقة البحر الكاريبي والتي كانت قد فرضتها في وقت مبكر من صباح أمس السبت.

وأضاف دوفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الليلة الماضية "تنتهي القيود الأصلية المفروضة على المجال الجوي الكاريبي في الساعة 12 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ويمكن استئناف الرحلات الجوية"، حسب شبكة "سي.بي.إس.نيوز" الأمريكية اليوم الأحد.

وتابع "تم إبلاغ شركات الطيران وستقوم بتحديث جداول رحلاتها بسرعة. يرجى الاستمرار في التواصل مع شركة الطيران الخاصة بك إذا تأثرت رحلتك بالقيود".

ولم يرد أي ذكر للمجال الجوي فوق فنزويلا والذي فرضت إدارة الطيران الفيدرالية قيودا عليه أيضا.