جيش الاحتلال يستعد لتأمين عودة الاستيطان شمال الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء استعداداته لعودة الاستيطان لمناطق شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من المصادقة على العودة للاستيطان في المستوطنات التي جرى إخلاؤها قبل 20 عاما بين نابلس وجنين.

وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت»، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن الجيش سيدفع بكتيبة عسكرية إضافية لتأمين عودة الاستيطان شمالي الضفة، لتضاف إلى 23 كتيبة منتشرة بالمنطقة في هذه الأيام.

وقالت الصحيفة، إن الجيش يخطط لشق طرق التفافية شمال الضفة، وإقامة مواقع عسكرية متاخمة للمستوطنات المنوي العودة إليها، وهي: خوميش، وصانور، وغانيم، وكاديم.

وأضافت أن الخطط تشمل شق طريق التفافي حول قرية سيلة الظهر جنوبي جنين لإقامة موقع عسكري متاخم لمستوطنة «صانور» المخلاة تمهيداً لعودة المستوطنين القريبة، حيث يأتي هذه التطور بعد أيام من المصادقة على بناء 126 وحدة استيطانية داخلها، بالإضافة للقيام بمشاريع بنى تحتية.

كما يسعى جيش الاحتلال لتعزيز فرق الحراسة المنتشرة في المستوطنات بالمزيد من الأسلحة، ويدرس تزويدها بقنابل يدوية وصواريخ مضادة للدروع.