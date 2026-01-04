كير ستارمر يرفض إدانة الهجوم الأمريكي على فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حثت أحزاب المعارضة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، على إدانة العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا.

واتهم ستارمر مرارًا بالتملق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغبته في الحفاظ على علاقات جيدة مع واشنطن لأسباب اقتصادية وأمنية.

وخلال برنامج Sunday with Laura Kuenssberg على قناة بي بي سي صباح اليوم، سئل ستارمر عما إذا كان يرغب في إدانة الهجوم الأمريكي على الدولة ذات السيادة.

وقال: "أريد جمع جميع الحقائق المادية، ونحن ببساطة لم نحصل بعد على الصورة الكاملة – الأمور تتطور بسرعة"، مؤكداً مرة أخرى أنه لا يوجد أي تورط للمملكة المتحدة في العملية العسكرية الأمريكية، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف زعيم حزب العمال أنه بحاجة للتحدث مع ترامب وحلفاء المملكة المتحدة الآخرين قبل الإدلاء بأي تعليق إضافي.

وقال إنه "كان مناصرًا للقانون الدولي طوال حياته"، لكنه يرفض إدانة الهجوم الأمريكي لأنه "يرغب في التأكد من امتلاكه لجميع الحقائق" تحت تصرفه.