حزب العدالة والتنمية التركي: السيادة السياسية ملك للشعب الفنزويلي

قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، تعليقًا على التدخل الأمريكي في فنزويلا، إنهم في الحزب لا يؤيدون أي عمل يستهدف مبادئ الشرعية السياسية وينتهك القانون الدولي، وإن السيادة السياسية ملك للشعب الفنزويلي.​​​​​​​

وأوضح تشليك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، أن نظرة الحزب إلى التطورات في فنزويلا تقوم على تلك المبادئ، مؤكدًا أن الشعب الفنزويلي هو المالك الوحيد للسيادة السياسية في بلاده.

وشدد على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية دائمًا من المدافعين عن القانون الدولي والسيادة الشرعية للدول وسلامة أراضيها.

وأشار تشليك إلى أن مبدأي "استناد شرعية الأنظمة إلى إرادة الشعوب" و"كون التغيير المشروع في الحكم داخل أي دولة حقًا ديمقراطيًا يخص شعب تلك الدولة وحده"، يشكلان محور الحياة السياسية للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

وأكد على أنهم في "العدالة والتنمية" لا يؤيدون أي تطور ينتهك هذه المبادئ، وأن الشرعية السياسية كانت ولا تزال الرفيق الأهم في المسيرة السياسية للرئيس أردوغان والحزب.

وأمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى خارج البلاد.

وعقب جلبه إلى نيويورك في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، تم اقتياد الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي بمنطقة بروكلين التابعة لنيويورك.