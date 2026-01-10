بدأت الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم السبت، رسميا مشروعا تبلغ تكلفته 12.5 مليار دولار، لبناء ما يقول المسئولون إنه سيكون «أكبر مطار في إفريقيا» عند اكتماله في عام 2030 في بلدة بيشوفتو الإثيوبية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، حصلت شركة الطيران المملوكة للدولة على عقد تصميم المطار الذي سيتضمن أربعة مدارج في البلدة التي تبعد حوالي 45 كيلومترا جنوب شرقي أديس أبابا.

وقال رئيس الوزراء أبي أحمد، على منصة «إكس»: «سيكون مطار بيشوفتو الدولي أكبر مشروع للبنية التحتية للطيران في تاريخ إفريقيا». وسيتضمن المطار مساحة تكفي لوقوف 270 طائرة وسعة استيعابية تبلغ 110 ملايين مسافر سنويا.

وأضاف أحمد، أن هذا يتجاوز أربعة أمثال الطاقة الاستيعابية للمطار الرئيسي الحالي في إثيوبيا، والذي سيصل إلى حدوده القصوى في التعامل مع الحركة الجوية الحالية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال أبراهام تسفاي، مدير تطوير وتخطيط البنية التحتية في الخطوط الجوية الإثيوبية، للصحفيين إن الشركة ستمول 30 بالمئة من المشروع، بينما سيمول المقرضون الباقي.

وقال في الموقع إن الشركة خصصت بالفعل 610 ملايين دولار لأعمال الحفر الهندسية، والتي من المقرر أن تكتمل في غضون عام، على أن يبدأ المقاولون الرئيسيون العمل في أغسطس 2026.

وكانت التكلفة المقدرة للمشروع في البداية 10 مليارات دولار.

ومن بين المقرضين للمشروع البنك الإفريقي للتنمية الذي قال في أغسطس الماضي، إنه سيسهم بمبلغ 500 مليون دولار ويقود جهودا لجمع 8.7 مليار دولار.

وقال أبراهام: «أبدى مقرضون من الشرق الأوسط وأوروبا والصين والولايات المتحدة اهتماما شديدا بتمويل المشروع».