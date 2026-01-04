رئيس وزراء ماليزيا: العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا انتهاك للقانون الدولي وتشكل سابقة خطيرة

أعرب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في فنزويلا بعد أن تم اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته في عملية عسكرية أمريكية.

وأضاف أنور إبراهيم، أن العملية التي وصفها بأنها غير عادية من حيث النطاق والطبيعة، تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وترقى إلى استخدام غير مشروع للقوة ضد دولة ذات سيادة، حسب صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية اليوم الأحد.

وتابع "يجب إطلاق سراح الرئيس مادورو وزوجته دون أي تأخير لا مبرر له".

وأضاف "مهما كانت الأسباب، فإن الإطاحة القسرية برئيس حكومة حالي من خلال عمل خارجي تشكل سابقة خطيرة".

وقال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس اليوم الأحد إن "ذلك يقوض القيود الأساسية على استخدام القوة بين الدول ويضعف الإطار القانوني الذي يدعم القانون الدولي".

وأضاف أن المستقبل السياسي لفنزويلا يجب أن يحدده شعبها وحده.