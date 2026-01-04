ضبط صاحب مكتبة بعين شمس لتوزيعه كتبا دراسية خارجية دون ترخيص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث المصنفات القبض على مالك مكتبة غير مرخصة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، لتوزيعه وبيعه كتبا دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات التعليمية دون الحصول على تصاريح قانونية، بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صاحب المكتبة بطرح تلك الكتب للبيع دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم استهداف المكتبة وضبط مالكها وبحوزته كميات من الكتب الدراسية الخارجية غير المصرح بتداولها. وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.