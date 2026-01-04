تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة لانتخابات الـ19 دائرة انتخابية التي سبق وأن ألغت نتائجها الهيئة الوطنية من المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين، لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده بمقر الهيئة اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثانية ظهراً، لإعلان النتائج.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان سيشمل جولة الإعادة لعدد 19 دائرة انتخابية، عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي أجريت يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 ديسمبر الماضي بالخارج، ويومى السبت والأحد 27 و28 من الشهر ذاته داخل جمهورية مصر العربية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت نتيجة الـ19 دائرة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والموزعة على 7 محافظات، بعد أن شابتها خروقات رأي الهيئة أنها تؤثر في النتيجة بشكل جوهري، وأجريت الانتخابات في تلك الدوائر بالمواعيد السابقة.