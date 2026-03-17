بي بي سي: اضطراب حركة الطيران العالمي إثر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن حركة الطيران العالمي تشهد ارتباكاً شديداً نتيجة الحرب في إيران وإغلاق مراكز طيران حيوية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تعطل رحلات عشرات الآلاف من المسافرين.

واستعرضت الهيئة أحدث قرارات شركات الطيران:

شركات الطيران الأوروبية والأمريكية

- طيران كندا: إلغاء الرحلات إلى تل أبيب حتى 2 مايو، ودبي حتى 28 مارس.

- إير فرانس: ألغت رحلات دبي والرياض وبيروت وتل أبيب حتى 17 مارس.

- دلتا "أمريكا": إلغاء رحلات نيويورك - تل أبيب حتى نهاية مارس، تأجيل خدمة أتلانتا - تل أبيب حتى أغسطس

-مجموعة لوفتهانزا: تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى 2 أبريل وبيروت ودبي وعمان وأربيل وأبوظبي حتى 28 مارس، وطهران حتى 30 أبريل

شركات الطيران العربية والخليجية

-طيران الإمارات: تشغيل جدول محدود من دبي اعتباراً من 16 مارس السيطرة على حريق ناتج عن طائرة مسيرة قرب المطار.

-الاتحاد للطيران: استئناف جدول تجاري محدود بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.

-فلاي ناس (السعودية): تمديد تعليق الرحلات إلى دبي وأبوظبي والشارقة والدوحة والبحرين والكويت والعراق وسوريا حتى 31 مارس.

- الخطوط القطرية: استمرار تعليق العمليات بسبب إغلاق المجال الجوي القطري، مع خطة لتشغيل عدد محدود من الرحلات بين 18 و28 مارس.

شركات الطيران الآسيوية والعالمية الأخرى

-إل عال "إسرائيل": إلغاء الرحلات المنتظمة حتى 21 مارس.

- بيغاسوس: إلغاء الرحلات إلى معظم دول المنطقة "إيران، العراق، الأردن، لبنان، ودول الخليج" حتى 31 مارس

-الخطوط التركية: إلغاء الرحلات إلى العراق وسوريا ولبنان والأردن والخليج حتى 19 مارس، وإلى إيران حتى 20 مارس.

-ويز إير "منخفضة التكلفة": تعليق الرحلات لإسرائيل حتى 29 مارس، وإلى دبي وأبوظبي وجدة حتى منتصف سبتمبر.