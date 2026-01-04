رويترز: تحالف أوبك+ سيبقي على مستويات إنتاج النفط رغم الاضطرابات بين الأعضاء

رجح مندوبون من أوبك+، أن يبقي التحالف على مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الأحد، على الرغم من التوترات السياسية بين السعودية والإمارات، واعتقال الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا.

ويأتي اجتماع اليوم الأحد لثمانية من أعضاء في تحالف أوبك+، الذي يضخ نحو نصف النفط العالمي، بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 18 بالمئة في عام 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020.

وانخفضت أسعار النفط العام الماضي وسط مخاوف متزايدة من تخمة المعروض.

ورفع الأعضاء الثمانية - السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان - أهداف إنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يوميا للفترة من أبريل إلى ديسمبر 2025، أي ما يعادل حوالي ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

واتفقوا في نوفمبر على عدم زيادة الإنتاج مجددا في يناير وفبراير ومارس. وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ الأحد، إنه من غير المرجح أن يُجري اجتماع اليوم أي تغييرات على تلك السياسة.