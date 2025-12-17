أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الثلاثاء، بأنه تم العثور على مقبرة جماعية داخل مبنى أمن الدولة سابقا في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.



وذكرت وسائل الإعلام أنه عثر على المقبرة أثناء عمليات الترميم التي تجرى داخل المبنى.

وتوجهت الفرق المختصة إلى المكان في حين أوقفت قوى الأمن عمليات الترميم ومنعت الوصول إلى الموقع.



وأواخر شهر نوفمبر، أعلنت وزارة الداخلية السورية العثور على أربع مقابر جماعية في شارع الستين شمالي مدينة حمص، تضم رفات عشرات الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق، أن الجهات المختصة في سوريا عثرت خلال الأشهر الماضية على العديد من المقابر الجماعية في عدة مناطق من البلاد، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا على يد قوات النظام السابق خلال سنوات الثورة.



وأشارت إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثّقت قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ مارس عام 2011.