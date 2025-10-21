مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء تركيب وصلات كهربائية داخل منزله بالفيوم

لقى شاب يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء قيامه بتركيب بعض الوصلات الكهربائية داخل منزله بقرية منشأة طنطاوي التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز سنورس بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن المتوفى يُدعى سيف عبد المولى عبد العزيز، يبلغ من العمر 14 عامًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر رقم 3831 إداري مركز سنورس، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.