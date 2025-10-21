قال الإعلامي تامر أمين، إن نادي بيراميدز يعيش واحدًا من أفضل مواسمه في تاريخه الكروي، بعد تتويجه مؤخرًا بدوري أبطال إفريقيا ثم فوزه على نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

وأضاف، في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر شاشة النهار، مساء الإثنين، قائلا: "أنا مش بيراميدزاوي.. أنتم عارفين إني أهلاوي، بس الحق أحق أن يُتبع، والصح يتقال. هذا الموسم بيراميدز تربع على عرش إفريقيا بالثلث، بعد ما حصد دوري الأبطال، والسوبر، وسلسلة الانتصارات اللي حققها مؤخرًا"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن بيراميدز أصبح الآن يمتلك شخصية البطل، وبدأ يعتاد نغمة الانتصارات، مؤكدًا أن "الفوز يجيب فوز، والبطولة تجيب بطولة، واللقب يجيب لقب، ودي سنة كروية معروفة".

وأوضح أن الفريق اكتسب خبرة حسم المباريات الكبيرة، وبات لديه خبرة “الأمتار الأخيرة”، فضلًا عن المكاسب المالية التي حققها مؤخرًا، والتي بلغت نحو 6.5 مليون دولار من بطولتي إفريقيا والسوبر، مضيفًا: "النادي أصلاً معاه فلوس كويسة، وربنا يزيده ويبارك، فكل المؤشرات بتقول إن بيراميدز داخل يناطح بقوة، مش بس محليًا، لكن على عرش إفريقيا كمان".



وتابع: "النهارده إحنا بنتكلم عن منافس حقيقي للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، المنافسة بقت قوية جدًا، وربنا ينفخ في صورة الزمالك ويرجع تاني للساحة القارية، بس حالياً الزمالك لسه بعيد شوية".

واختتم تامر أمين حديثه ساخرا "بيراميدز بلغة السواقة كده بيرعش.. عارف لما حد ييجي من بعيد كده دايس وبيرعش لك النور عشان توسع له؟ السؤال دلوقتي: بيراميدز بيرعش.. الأهلي هيوسّع ويعدّيه؟ ولا هيكبس ويفضل دايس؟".