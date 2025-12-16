مصطفى كامل: معاش الموسيقيين الأعلى في مصر بـ2500 جنيه وأموال النقابة 600 مليون

رد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول (لماذا كل هذه الخلافات في نقابة من أعرق النقابات المصرية؟)، قائلًا: "أنا بقالي 3 سنين واسألوا زملاءنا الصحفيين في جمهورية مصر كلها يشهدوا ما حدث في النقابة على مدى 3 سنين".

وعلق "مكنتش حابب إطلاقًا إن مؤسسة عريقة زي نقابة المهن الموسيقية يتم تناول موضوعاتها وشئونها القانونية بهذا الشكل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم الإثنين، أنه تحمل مسئولية النقابة مع عدد من أعضاء المجلس، لافتًا إلى وجود كثيرٍ من الأعضاء غير العاملين نهائيًا.

وعلق قائلًا: "كان فاض بيا الكيل من إن في ناس مش شغالة معايا.. ووقت ما بيحصل أي نجاح للنقابة الناس اللي مشتغلتش خالص هي أول ناس جاية تتصور جنبك مع العلم إن الملفات فاسدة".

وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة عمِل على التحقيق في ملفات الفساد التي بدأت في عهد النقيب السابق هاني شاكر، مؤكدًا أنه تولى التحقيق فيها بشكل طبيعي "بتستكمل ما سبق.. بنعالج العيوب ونضيف للنواقص".

ودعا جميع أجهزة الدولة المعنية بالبحث في المخالفات لمساندته في هذه الأزمة التي يمر بها اليوم، لافتًا إلى الاستقرار المادي والمعنوي والأدبي الذي شهدته النقابة منذ توليه رئاستها في أواخر 2022.

وتابع أنه واجه انتشار أغاني المهرجانات، ودفع نحو تقديم نجوم الغناء كآمال ماهر وتامر حسني وغيرهم على شاشات الشركة المتحدة.

وفي سياق متصل أكد أنه رفع القيمة البنكية للنقابة من 69 مليون جنيه لـ600 مليون، موضحًا استعداده لتقديم المستندات المؤكدة لهذه الأرقام.

وأشار إلى أنه زاد المعاشات 15 مرة منذ توليه النقابة، لتصبح المهن الموسيقية صاحبة أعلى معاش بمصر 2500 جنيه مقارنة بما لا يتجاوز الـ800 في النقابات الأخرى.

وتابع أنه أصدر قرارًا بذبح عدد من العجول وتوزيع لحومها على أعضاء النقابة من العاملين والأرامل وأصحاب المعاشات من أسوان للإسكندرية.

وعلق قائلًا: "النهاردة في مجموعة أنا شلتها من فترة كانت مفسدة الحياة النقابية فضلت تلعب على رؤوس داخل النقابة لهدم كل اللي حصل ده وأثروا على ناس معينة".