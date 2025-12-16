محمد علي خير للحكومة: توفير شقة سكنية أوضتين وصالة لشباب مصر في هذا الوقت أمن قومي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجّه الإعلامي محمد علي خير، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل لحل أزمة الإسكان الاجتماعي للشباب.

ودعا خلال تصريحات على برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2» مساء اليوم الإثنين، للتدخل وبحث ملف شقق إسكان الشباب، واتخاذ قرارات بشأنها على غرار المشاريع الكبرى.

وعلق قائلًا: "التعويم بهدل الإسكان الاجتماعي، مبتكلمش على إسكان متوسط ولا دار مصر ولا جنة، بتكلم على الإسكان الاجتماعي أوضتين وصالة أو 3 أوض وصالة والعفش ".

وتعجّب من عدم توافر المصاعد داخل مباني الإسكان الاجتماعي المكونة من 6 أدوار، معلقًا:" أدوار مفيهاش أسانسير، لما يبقى عنده 50 و60 سنة هيطلع إزاي؟! وركب المصريين مخلخلة أساسا".

واقترح الاشتراط على المطورين العقاريين تخصيص نسبة من أراضي البناء للإسكان الاجتماعي المدعوم بنسبة كبيرة.

وعرض أيضا استغلال نسبة الـ18% التي تخصص للبنك المركزي من قيم الشهادات والودائع في البنوك المصرية، وتقديمها للشباب بفوائد ميسرة لا تتجاوز الـ2%.

وأوضح أن هذه النسبة معروفة بالاحتياطي الإلزامي الذي تؤديه مختلف البنوك للبنك المركزي كصمام أمان لضخها في حالات الطوارئ.

وشدد على ضرورة اجتماع البنك المركزي مع وزراء المالية والتخطيط والإسكان، لبحث هذه المشكلة بتكليف رئاسي واقتراح حلول لها، قائلًا: "توفير شقة سكنية أوضتين وصالة لشباب مصر في هذا الوقت أمن قومي".