أشاد الدكتور عبد الله المغازي، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ومعاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالجهد «الكبير جدًا والذي يفوق المعتاد» الذي بذلته الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة، والذي شهد إنجاح أكبر ثلاثة استحقاقات دستورية «الرئاسة، الشيوخ، النواب» على مدار عام كامل.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية عبر «CBC» إن إتمام هذه العمليات الانتخابية رغم كل الصراعات الإقليمية والدولية هو «نجاح كبير يُحسب للدولة المصرية وبامتياز».

وأضاف أن تصحيح المسار الانتخابي، الذي جاء بعد تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدل على «إرادة مصرية مؤسسية للوصول إلى الطريق الأفضل والأصح».

وأكد أن هذا التصحيح أدى إلى أن تكون «الجولة الثانية من الانتخابات صحيحة بنسبة كبيرة جدًا وأكثر حظا من المرحلة الأولى، وبأخطاء قليلة للغاية» بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن الخروقات الظاهرة في المرحلة الأولى، والتي أثرت على الإرادة الشعبية، دفعت الرئيس السيسي إلى نشر تدوينته الشهيرة، التي التقطتها «بشجاعة كبيرة» الهيئة الوطنية للانتخابات، وأبطلت الانتخابات في 19 دائرة، والتي أسفرت بدورها عن جولة إعادة جديدة.

وتنتهي في تمام الساعة التاسعة من اليوم الأحد، أعمال لجان الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وتُجرى على 49 مقعدا فرديا، يتنافس عليها 98 مرشحا، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية 14 مليونا و897 ألفا و356 ناخبا، يتوزعون على 2230 لجنة اقتراع فرعية بالمحافظات العشر.