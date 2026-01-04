ترامب يهدد نائبة رئيس فنزيلا والمكلفة بقيادة البلاد: قد تدفع ثمنا أكبر مما دفعه مادورو

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا لنائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز التي كلفتها المحكمة الدستورية في بلادها بتولي مهام الرئاسة.

وقال ترامب في حديث لمجلة ذي أتلانتك اليوم الأحد، إن ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو قد تدفع ثمنا أكبر مما دفعه مادورو المحتجز حاليا بالولايات المتحدة "إذا لم تفعل الشيء الصواب"، بحسب وكالة رويترز.

وصرح ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع مجلة «ذا أتلانتيك»: «ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو» الذي اعتقلته وزوجته قوات خاصة أمريكية في عملية مباغته السبت.

وكانت نائبة الرئيس الفنزويلي قد أصدرت بيانًا صوتيًا دعت فيه إلى تأكيد سلامة الرئيس مادورو، عقب إعلان ترامب عن نجاح عملية عسكرية في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي.

وأشارت ديلسي إلى ضرورة الوحدة للدفاع عن فنزويلا، مؤكدةً وجود رئيس واحد فقط للبلاد، في إشارة إلى مادورو.