المهن التمثيلية والسينمائية يعلنان موعد عزاء السيناريست هناء عطية

نعت نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية، ببالغ الحزن والأسى، السيناريست الراحلة هناء عطية، التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة، تركت خلالها بصمة مميزة في مجال الكتابة الدرامية.

وتقدمت النقابتان بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الراحلة ومحبيها وزملائها، داعيتين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعلنت نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية عن موعد عزاء الكاتبة الراحلة، حيث يقام العزاء غدًا بمسجد عمر مكرم، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد من الفنانين وصناع الدراما وأصدقائها.