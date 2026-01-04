الجيش الفنزويلي يعلن دعمه لنائبة الرئيس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن القوات المسلحة الفنزويلية تعترف بنائبة الرئيس ديلسي رودريجيز كرئيسة مؤقتة للبلاد.

وقال بادرينو، إن رودريجيز تولت قيادة البلاد وفقا للدستور، وذلك في أعقاب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو من قبل قوات خاصة أمريكية.

وأدلى بادرينو، وهو عضو بارز في الدائرة المقربة من مادورو، بهذه التصريحات في خطاب متلفز اليوم الأحد، بينما كان محاطا بجنود يرتدون الزي العسكري.

ويُعد الجيش هو الطرف الحاسم والقوة الفعلية في فنزويلا، وقد ظل مواليا لحكومة مادورو اليسارية السلطوية.

وقال بادرينو إن القوات المسلحة ووحدات الشرطة في جميع أنحاء البلاد استُنفرت لصد ما وصفه بـ "العدوان الإمبريالي" من قبل الولايات المتحدة.

ووصف اعتقال مادورو في وقت مبكر من يوم السبت بأنه "عملية اختطاف جبانة"، زاعما أن القوات الخاصة الأمريكية قتلت الحراس الشخصيين للرئيس وجنودا ومدنيين أبرياء خلال العملية، التي تضمنت أيضا غارات جوية واسعة النطاق.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "سيدير" فنزويلا حتى ضمان تحقيق "انتقال آمن ولائق وحكيم"، وأن نائبة الرئيس رودريجيز مستعدة للتعاون.

ومع ذلك، ظلت رودريجيز متمسكة بموقفها المتحدي، حيث طالبت بإطلاق سراح مادورو ووصفت الهجوم الأمريكي بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وقالت في خطاب وجهته لترامب: "لن نكون عبيدا مرة أخرى".