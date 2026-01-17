نجح اليوتيوبر الأمريكي الشهير أي شو سبيد في تقديم بث مباشر مطوّل من مصر، أمس، وتضمن الدخول إلى ممرات الهرم الأكبر والبث من داخله على الهواء، ثم استكمال الجولة بين الأهرامات والمتحف المصري الكبير وصولًا إلى قلب القاهرة التاريخية، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل بملايين المشاهدات.

* من قلب الهرم.. تجربة غير مسبوقة

كان الجزء الأبرز من رحلة «شو سبيد» جولته في أهرام الجيزة، حيث ظهر مرتديًا جلبابًا أبيض أسفله قميص منتخب مصر، وتجول في محيط المنطقة الأثرية، وركب الجمل، وداعب الكلاب المنتشرة هناك. كما استمع لشرحٍ من مرشدٍ سياحي رافقه إلى داخل الهرم، الأمر الذي أشعل تفاعل متابعيه، إذ أنها المرة الأولى التي يُنقل فيها بث مباشر من داخل الهرم، رغم الصعوبات التقنية المرتبطة بطبيعة الممرات المغلقة وضعف الشبكات، وحققت ما يتجاوز 3 ملايين مشاهدة.

وقال عن التجربة المنتج هشام سليمان إن الزيارة مثّلت تحديًا استثنائيًا على مستوى التنفيذ، موضحًا أن فريق العمل نجح في تقديم تجربة بث مباشر من داخل الهرم الأكبر لأول مرة، رغم صعوبة المكان وطبيعة الممرات الضيقة وغياب الشبكات داخل الحجرات، الأمر الذي تطلّب تجهيزات تقنية مكثفة لضمان استمرار التصوير دون انقطاع.

وأضاف سليمان أن الجولة لم تقتصر على الأهرامات فقط، بل امتدت إلى أنشطة متتابعة شملت ركوب الجِمال والتحليق بـ«الباراموتور»، ثم الانتقال إلى المتحف المصري الكبير، حيث دخل سبيد من البهو وصعد الدرج الأعظم، وتوقف أمام مقتنيات توت عنخ آمون، موجّهًا رسالة لمتابعيه بضرورة احترام قواعد المتاحف وعدم استخدام الفلاش أو لمس القطع الأثرية.

وأشار المنتج إلى أن اليوم اختُتم بجولة ثانية بعد فترة راحة قصيرة، شملت شارع المعز وخان الخليلي وتجربة الكشري في أحد أشهر المطاعم، مرورًا بكوبري قصر النيل، وصولًا إلى جولة على مركب في النيل، معتبرًا أن التجربة ساهمت في تغيير الانطباعات المسبقة لصالح الصورة التي قدمتها مصر أمام جمهور عالمي بالملايين.

* المتحف المصري الكبير

واستكملت الجولة بزيارة المتحف المصري الكبير، حيث تنقّل سبيد بين عدد من القاعات، وتوقف بشكل لافت عند مقتنيات الملك توت عنخ آمون، معبرًا عن انبهاره بالقطع الأثرية وطريقة العرض التي تجمع بين أحدث التقنيات وروح الحضارة المصرية القديمة.

* طبق كشري

ومن ضمن الزيارة، كانت محطة طبق الكشري واحدة من أكثر اللحظات حضورًا وتداولًا، بعدما استقبل مطعم كشري أبو طارق بوسط البلد اليوتيوبر الأمريكي «شو سبيد» بحفاوة كبيرة، وسط تجمعات لافتة من محبيه الذين حرصوا على التقاط الصور والتفاعل معه. وظهر سبيد مرتديًا قميص منتخب مصر وهو يتناول الطبق الشعبي الأشهر في ثقافة الطعام المصري.

* التنورة

ظهر اليوتيوبر الأمريكي وهو يشارك في أداء رقصة التنورة التراثية داخل شارع المعز، قبل أن يواصل جولته وسط القاهرة التاريخية، حيث تجول بين المقاهي ومحال خان الخليلي.

* لقاء مع شبيه فان دايك

وتفاجأ سبيد بملاقاة شابٍ يشبه فيرجيل فان دايك، المدافع الهولندي الشهير لفريق ليفربول.

واختتم سبيد زيارته إلى مصر على متن فلوكة نيلية، حيث شارك صاحب المركب الغناء والرقص.

* من هو آي سبيد شو؟

اسمه الحقيقي دارين جيسون واتكينز جونيور، واشتهر باسم «آي شو سبيد»، ولد في يناير عام 2005، بدأ مسيرته حينما كان يبلغ من العمر 11 عامًا في 2016 داخل غرفته بولاية أوهايو بأمريكا في صناعة المحتوى على اليوتيوب والبث المباشر؛ ليصبح بعد مرور العديد من السنوات من أبرز وأشهر صُنّاع المحتوى الرقمي في العالم.

واشتهر «واتكينز»، بأسلوبه الحماسي وردود فعل درامية خلال البثوث المباشرة المتنوعة، بجانب تقديمه بثوثًا من نوع «IRL» (في الحياة الواقعية)، ينقل خلالها تجاربه من مواقع مختلفة حول العالم، بحسب موقع ستريمز شارتز.

ويُنظر إليه باعتباره نموذجًا لصانع محتوى عابر للحدود، إذ تسهم جولاته الدولية في إبراز ثقافات الدول التي يزورها وتقديمها إلى جمهور واسع محليًا ودوليًا.

وكان آي شو سبيد، فاز بجائزة «صانع البث للعام» في حفل جوائز الستريمرز لعام 2024، فيما زاره بنفسه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مايو من نفس العام، وذلك داخل منزله للترويج لكأس العالم للأندية والتي استاضفتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي، بحسب تقرير لمجلة التايم الأمريكية.

* أرقام قياسية على يوتيوب

أنشأ دارين جيسون واتكينز جونيور، قناته على موقع يوتيوب عام 2016، حيث كان ينشر مقاطع متفرقة لمحتوى ألعاب الفيديو، وفي ديسمبر 2017 تقريبًا بدأ تقديم جلسات بث مباشر، تناول خلالها ألعابًا مثل NBA 2K، وأحيانًا فورتنايت، وكان متوسط عدد المشاهدين في أولى جلساته لا يتجاوز مشاهدين اثنين.

وجاءت نقطة التحول في مسيرته بعد تداول مقاطع من سلوكه الانفعالي خلال جلسات البث المباشر، سواء في تعامله مع الألعاب أو اللاعبين أو حتى الكاميرا، وهي المقاطع التي تحولت إلى مواد ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتسببت بعض تلك الانفعالات في تعرضه لعقوبات، شملت حظره من منصة تويتش ومن لعبة فالورانت.

ووصفت مجلة كوتاكو واتكينز بأنه «أحد أكبر وأسرع صُنّاع المحتوى المباشر صعودًا على يوتيوب»، كما أسهمت مقاطع قدّمها عن لعبة Talking Ben the Dog في إعادة إحياء شعبية التطبيق، ليصبح بحسب موقع لايفهاكر اللعبة الأكثر مبيعًا على متجر التطبيقات في أبريل 2022، بعد أكثر من عقد على إطلاقه الأول.