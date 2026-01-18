كشف الدكتور عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن تفاصيل منظومة «التذكرة الإلكترونية» الجديدة، مؤكدا أن الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة والشمول المالي، وتعد جزءا من خطة التطوير الشاملة للهيئة.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام «وسائل رقمية في تحصيل التذاكر»، قائلا: «خلاص ما بقاش فيه تعامل نقدي تماما، والتعامل عن طريق كارت مسبق الدفع يحقق عدالة للتسعير للرحلات وفق عدد المحطات، وعدد المحطات التي يركبها الراكب هو الذي يُحاسب عليه».

وأشار إلى توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة «أكمي» من القطاع الخاص، لتطبيق المنظومة على 1800 أتوبيس عبر ثلاث مراحل، لافتا إلى أن المرحلة الأولى شملت 300 أتوبيس وتم الانتهاء منها وتشغيلها في الشارع حاليا.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل 1000 أتوبيس وستبدأ في فبراير 2026 ومخطط الانتهاء منها بنهاية العام نفسه، تليها المرحلة الثالثة بـ 500 أتوبيس.

وأوضح أن كل أتوبيس مزود بجهازين في المقدمة والمؤخرة، يقوم المواطن بوضع الكارت على الجهاز عند الصعود ليتم سحب قيمة التذكرة بالكامل، وعند النزول يتم احتساب عدد المحطات وعمل استرجاع نقدي «كاش باك» للمبلغ المتبقي على الكارت.

وأكد توفير الكروت عبر 8 منافذ بيع مبدئية في المحطات الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام تطبيق الموبايل الذي يتيح الدفع عبر الهاتف دون تكلفة إضافية، أو استخدام فوري وأنظمة الدفع الإلكتروني الأخرى.

ونفى وجود أي زيادة في أسعار التذاكر، مشيرا إلى الالتزام بالتسعيرة الموحدة المحددة، بالإضافة إلى أن النظام الجديد يضمن محاسبة المواطن على عدد المحطات.

وعلى صعيد بعض المتهربين من دفع الأجرة، كشف عن وجود مراقبين يحملون أجهزة للكشف عما إذا كان الراكب استخدم الكارت أم لا، مع توقيع «غرامة فورية» على المخالفين، لافتا إلى وجود خطة لكبار السن والاشتراكات سيتم الانتهاء منها بنهاية 2026.