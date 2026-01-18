وجّه الدكتور مدحت العدل انتقادات إلى المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن، معربًا عن استيائه من أسلوب اللعب الذي ظهر به المنتخب خلال مبارياته الأخيرة، خاصة أمام منتخب السنغال.

وقال "العدل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس السبت، إن منتخب مصر لا يجب أن يلعب أي مباراة وهو خائف، خاصة في ظل امتلاك المنتخب مهاجمين يلعبان في أقوى أندية العالم وأقوى الدوريات، مشيرًا إلى أنهما يلتزمان بالأدوار الدفاعية بدلًا من استغلال قدراتهما الهجومية، كما أبدى دهشته من مشاركة اللاعب مصطفى محمد لدقائق محدودة فقط رغم كونه – من وجهة نظره – أفضل مهاجم في المنتخب.

وأضاف أن شكل المنتخب كان سيئًا، موضحًا أنه لا يعترض على احتلال المركز الثالث أو الرابع، باعتبار أن كرة القدم رياضة في المقام الأول، لكن الأهم هو أن يؤدي الجهاز الفني واللاعبون ما عليهم دون خوف.

وأكد أن المنتخب حين لعب دون رهبة، كما حدث في مباراة نيجيريا، قدّم أداءً أفضل، مشيرًا إلى أن نيجيريا أقوى من السنغال من وجهة نظره، وأن الخسارة ليست الأزمة بقدر طريقة اللعب.

وتطرق إلى ما يُثار حول قلة عدد المحترفين، مؤكدًا أن منتخب مصر حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية رغم قلة المحترفين آنذاك، مرحعًا ذلك إلى وجود منظومة واضحة ومدرب قدير هو حسن شحاتة، قائلاً عنه إنه كان يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين نفسيًا وكيف يتعامل إعلاميًا.

ولفت إلى أن المنتخب الحالي يضم اثنين أو ثلاثة من المحترفين الذين يلعبون في أفضل دوريات العالم، معتبرًا أن منتخبًا متطورًا من حيث الاحتراف لا يمكن أن يعجز عن توظيف هذه العناصر، منتقدًا ما وصفه بالأداء الخائف والمرتبك، ومؤكدًا أن المنتخب لم يقدم مباراة جيدة سوى أمام كوت ديفوار، والتي ساعدت ظروفها على الفوز بعد تسجيل هدف مبكر في الدقائق الثلاث الأولى.

وأردف أنه لم يشاهد منذ تولي حسام حسن المسئولية مباراة واحدة يظهر فيها المنتخب قادرًا على الخروج بالكرة بشكل منظم، معربًا عن حزنه ليس بسبب احتلال المركز الرابع، وإنما بسبب الصورة التي ظهر بها المنتخب، قائلاً: "في رأيي الشخصي – مع كل احترامي لكابتن حسام، منتخب مصر أكبر من حسام حسن".

وكان المنتخب الوطني فقد المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الخسارة من نيجيريا وتحقيق المركز الرابع في النسخة الحالية من البطولة، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وتختتم اليوم الأحد.