فيلم سيكو سيكو يفوز بجائزة الفيلم المفضل في حفل Joy award

فاز فيلم «سيكو سيكو» بجائزة الفيلم المفضل خلال حفل Joy Awards هذا العام، حيث قدّم الجائزة كلٌّ من نور إيهاب وترافيس فيميل، وتسلمها الفنان طه دسوقي، والمنتج أحمد بدوي، والمخرج عمر المهندس.

وقال طه دسوقي: «أهدي هذه الجائزة لشريكي وأخي عصام عمر، والمؤلف محمد الدباح».

وتنافست على جائزة «الفيلم المفضل» أربعة أفلام، هي: «سيكو سيكو»، و«الزرفة»، و«عرس النار – سلسلة وحوش»، و«هوبال».

وشهدت نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور مجموعة من النجوم العالميين، من بينهم: ميلي بوبي براون، جيرمي رينر، فورست ويتكر، مريم أوزرلي، بينار دينيز، بيتر منساه، أوسكار إسحاق، ريتشارد شيفر، شوكرو نجاتي شاهين، ترافيس فيميل، توبا بويوكستون، رون إيلي كوهين، بشرى ديفيلي، باريش أردوتش، ألكسندر لودفيج، ألفي آلن، آرون هيلبينغ، لي كونغ جاي، لي بيونغ هون، لوك أرنولد، ليز ميتشل، مكسيم ألكسندر، جيرمي بيفن، روبي ويليامز، كان أورغانجي أوغلو، هنري جي. إم. جونز، كارولين شوفيل، ساول ألفاريز، دجيمون هونسو، هاندا أرتشيل، هايز غراهام، هازال كايا، شاه روخ خان، وخالد أرغنتش.