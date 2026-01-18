فيلم «سنتيمينتال فاليو» يحصد جائزة الفيلم الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت أكاديمية الفيلم الأوروبي في برلين اليوم السبت إن الفيلم الدرامي "سنتيمينتال فاليو" / القيمة العاطفية / للمخرج النرويجي يواكيم تريير، الذي تدور أحداثه حول علاقة أب بابنته حصد جائزة الفيلم الأوروبي.

وحصل الممثلان الرئيسيان، السويدي ستيلان سكارشجارد والنرويجية ريناتي ريانسفي، على جائزتين في التمثيل، كما تم تكريم تريير بجائزة أفضل مخرج.

ونال فيلم الرحلات "سيرات" للمخرج الفرنسي أوليفر لاكس، خمس جوائز. وتدور أحداث الفيلم حول أب يبحث مع ابنه في الصحراء عن ابنته المفقودة.

وأقيم حفل جوائز الفيلم الأوروبي، الذي تستضيفه برلين ومدينة أخرى بالتناوب، للمرة الـ 38، فيما يصوت حوالي 5400 عضو بأكاديمية الفيلم الأوروبي على سلسلة من الفائزين.

واختار الأعضاء فيلم "فيومي أو الموت!" كأفضل فيلم وثائقي.

ونالت الممثلة والمخرجة النرويجية ليف أولمان، المعروفة بفيلم "سينز فروم آ ماريدج" /مشاهد من زواج/، جائزة الإنجاز عن مجمل الأعمال.