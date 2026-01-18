حريق غابات يستعر منذ ما يقرب من يومين في مقاطعة يونان بالصين

يستعر حريق غابات منذ ما يقرب من يومين في قرية بمقاطعة يونان بجنوب غرب الصين حتى صباح اليوم الأحد، مع تعبئة 326 شخصا لجهود الإنقاذ، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن حريقا اندلع مساء أمس الأول الجمعة في قرية جياشنج التابعة لولاية نوجيانج. ونظمت الحكومة المحلية 326 من رجال الإنقاذ، بما في ذلك أفراد من دوائر الغابات والمراعي وإطفاء الحرائق، لمكافحة النيران.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وحتى الساعة 10 من مساء السبت، امتد خط الحريق لمسافة 600 متر تقريباً، وبلغت المساحة المتضررة حوالي 40 هكتارا. وقالت الحكومة إن الموقع بعيد، ولا توجد مناطق سكنية أو بنية تحتية حيوية قريبة، لكنها أضافت أن الحريق مجاور لمنحدرات شديدة وتضاريس وعرة، مما يعقد جهود الاحتواء.

وحتى الساعة 8 من صباح اليوم الأحد، كانت عمليات إطفاء الحرائق لا تزال مستمرة.